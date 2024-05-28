Терминал аэропорта Запорожья оказался разрушен Генпрокуратура Украины: здание терминала аэропорта Запорожья разрушено

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Здание терминала Запорожского аэропорта разрушено, заявила пресс-служба Генпрокуратуры Украины. Он начал работу в 2020 году после ремонта.

Разрушено здание терминала аэропорта, — сообщили в прокуратуре.

Ранее, 25 мая, по строительному гипермаркету «Эпицентр» на улице Героев Труда в Харькове был нанесен авиационный удар. В здании начался пожар и, предположительно, последующая детонация. Над городом поднялся огромный столб черного дыма.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что по складу в Днепропетровской области, где, предположительно, находились ракеты ATACMS американского производства, был нанесен удар. По его словам, последующие удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины в Павлограде. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

17 мая мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал о взрыве. В городе звучала воздушная тревога. Местные СМИ писали, что над Одессой появился столб черного дыма. Сирены звучали в Сумской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. В ночь на 18 мая появились сведения, что в Одесской области были поражены логистические центры ВСУ, Минобороны РФ эту информацию не комментировало.