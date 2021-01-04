Теракт против мусульман предотвратили в Польше

https://static.news.ru/photo/e9bac2dc-4e76-11eb-8102-fa163e074e61_660.jpg Фото: policja_kgp/instagram.com

Польские силовики задержали несколько человек, которые готовили теракт на мусульманском религиозном объекте. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования в отношении подозреваемых, в частности за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей либо имуществу в крупном размере в результате взрыва, — говорится в сообщении пресс-секретаря.

Агентство внутренней безопасности страны (ABW) заявило, что нападение должно было быть совершено на конкретный религиозный объект, злоумышленники планировали распылить ядовитые вещества.

Задержанные выражали крайние взгляды, один из них призывал совершать преступления на почве этнических, расовых, национальных и конфессиональных различий. Злоумышленники выступали «против исламизации Польши».

Силовики изъяли взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, в том числе пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, которые позволяют производить опасные материалы и вещества.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, французские силовики в 2020 году предотвратили два теракта исламских террористов. Всего с 2017 года им удалось сорвать 33 таких нападения. Национальный координатор разведслужб и ведения антитеррористической борьбы в стране Лоран Нуньес напомнил, что в этом году из тюрем освобождаются около 60 осуждённых за терроризм. Многие из них будут находиться под наблюдением французских спецслужб.