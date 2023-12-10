Тепло и не стреляют: кто из чиновников в Киеве отправил сыновей за границу Военкор Руденко опубликовал фото сыновей Виталия Кличко на отдыхе в Европе

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Виталий Кличко

В Сети появились фотографии сыновей мэра Киева Виталия Кличко Егора и Максима, которые веселятся на празднике в Европе. Кто еще из детей украинской политической элиты предпочел укрыться от мобилизации за рубежом?

Где находятся сыновья Кличко

Фотографии с сыновьями киевского градоначальника опубликовал в Telegram военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. Они попали в кадр на неизвестном празднике.

«Пока ты будешь, [украинец], гнить в окопах, дети тех, кто тебя туда послал, неплохо проводят время на Западе. На фото, например, тусуются в Европе сыновья Кличко. У них праздник. А у тебя?» — прокомментировал военкор.

Украинское издание «Информатор» выяснило, что старший сын Виталия Кличко, 23-летний Егор-Дэниел, некоторое время проживал в Майами, но сейчас учится в Лондонской школе экономики. Там он изучает глобальный менеджмент.

Младший сын, 18-летний Максим-Александр, в 2023 году закончил обучение в частной британской школе, после чего поступил в престижную американскую Школу Тафта в штате Коннектикут, которая известна своими спортивными командами. Максим ростом выше даже своего отца (216 см) и играет там в баскетбол.

Кто еще отправил детей за границу

Многие высокопоставленные украинские чиновники, как бывшие, так и действующие, отправили сыновей за границу после начала спецоперации на Украине. Это позволяет избежать не только неприятностей, связанных с конфликтом, но и риска мобилизации в ВСУ.

Так, за пределами Украины находятся дети экс-президента Петра Порошенко. 38-летний Алексей (в прошлом депутат Верховной рады) и 22-летний Михаил живут в Великобритании.

Фото: t.me/PresidentPoroshenko Петр Порошенко

Дети спикера Верховной рады Руслана Стефанчука также живут в Европе. Его дочь Злата учится в столице Австрии. Сын Олесь, который в 2022 году достиг совершеннолетия, жил вместе с сестрой в Вене. По информации украинских СМИ, в феврале 2023 года Олеся заметили в модном украинском клубе «Бешкет» в Лондоне. Там он демонстрировал свой патриотизм в футболке с украинским националистическим лозунгом.

Сын генпрокурора Украины Андрея Костина Михаил также встретил совершеннолетие после начала СВО, однако переехал в Европу, а оттуда — в США. 21 ноября 2023 года молодой человек опубликовал фотографию из Нью-Йорка.

Сын главы СНБО Украины Алексея Данилова Максим проживает в Соединенных Штатах. Летом он со своей виллы в Майами записал обращение к украинцам, призывая их «одуматься» и сесть за стол переговоров, чтобы сохранить жизни.

За рубежом живут и сыновья бывшего главы МИД Украины Вадима Пристайко. По данным украинских СМИ, старший, Андрей, проживает в городе Левен в Бельгии, а младший поселился в Вене. Такой же образ жизни ведет и Мирон Карандеев — сын врио министра культуры Украины Ростислава Карандеева. За рубеж он уехал еще до февраля 2022 года и предпочел не возвращаться.

Дети миллиардера Игоря Коломойского, который сейчас находится на Украине под следствием, также живут за пределами родины. Дочь Анжелика жила и училась в Днепре, но затем переехала в Женеву (Швейцария), имеет диплом экономиста, работает в галерее. Сын Григорий учился в Кливлендском университете в США по специальности «спортивный менеджмент». Там же начал играть в баскетбол на позиции разыгрывающего защитника в «Кливленд Стэйт Викингс», а также играл за израильский «Маккаби». В августе 2022 года, спустя полгода после начала СВО, Григорий, вероятно, находился на Украине, потому что тогда стало известно, что он будет выступать за киевский клуб «Будивельник».

Где находятся дети и семья Зеленского

Семья президента Украины Владимира Зеленского, как он утверждает, находится вместе с ним в стране. Вместе с супругой Еленой они воспитывают двоих детей: Александру (род. 15 июля 2004 года) и Кирилла (род. 21 января 2013 года).

Елена заявляла, что не живет вместе с президентом из соображений безопасности. Иностранные СМИ регулярно публикуют фотографии с ее деловых и курортных поездок по Европе.

Фото: Rai Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Дети же, по данным британских СМИ, живут в Лондоне в роскошном доме украинского миллиардера Виктора Пинчука. В 2014 году дом был признан самым дорогим в мире. Его стоимость превысила даже цену Букингемского дворца. После того как эта информация была обнародована, домом стала интересоваться общественность. У здания начала дежурить лондонская полиция.

Как это объясняют

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в ходе общения со своими зрителями нашел объяснение, почему ни он сам, ни его сыновья не пошли служить в ВСУ.

Самого Гордона, по его словам, не стали мобилизовывать, потому что он многодетный отец.

«У моего старшего сына очень тяжелое заболевание, с которым не то что на фронт, жить с ним тяжело. Что касается двух других моих детей — они оба рождены не на Украине. Оба живут в Америке», — объяснил журналист.

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