Tencent: Киев мог сдаться России при отказе США поставить Patriot

Фото: Стрингер/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (справа)

США решились поставить Киеву ЗРК Patriot из-за намеков президента Владимира Зеленского на то, что из-за больших потерь Украина может сдаться в конфликте с Москвой, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на аналитиков китайского издания Tencent. Президент Джо Байден «повелся» на угрозы украинского лидера, чтобы тот «не выходил из игры» и продолжал сражаться за интересы Вашингтона, считают эксперты. При этом они отметили, что Россия «разозлилась» из-за передачи ВСУ комплексов Patriot и поставила перед собой цель уничтожить их.

Киев неоднократно намекал: если он не получит помощь в виде систем Patriot, Украина выйдет из игры, то есть она больше не будет сражаться за Соединенные Штаты. Украина потеряла очень много людей и заплатила слишком высокую цену, поэтому она отчасти больше не хочет вести конфликт и может сдаться. В итоге США сделали этот шаг, чтобы их пешка не ушла, чтобы Украина продолжала борьбу, — пишут обозреватели издания.

После известий о передаче ЗРК Patriot Киеву Россия заявила, что комплексы станут законной целью для ее вооруженных сил. Аналитики издания убеждены, что Москва четко дала Вашингтону понять, что собирается полностью уничтожить эти боевые комплексы. При этом управлять ЗРК, вероятно, будут не бойцы ВСУ, а именно американские специалисты, которые и погибнут от российских ударов. При этом эксперты издания считают, что их смерть не приведет к реакции властей США, так как это спровоцировало бы начало открытой войны с Россией.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Киеве определились со списком военных, которым предстоит пройти обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он признал, что обучение будет длиться дольше обычного, поскольку это более мощная техника. По словам Игната, на обучение украинских военных уйдет «два-три месяца».