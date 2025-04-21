В Риме рассказали о том, когда тело Франциска могут выставить для прощания Тело Франциска могут выставить для прощания в соборе Святого Петра в среду утром

Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS/Global Look Press

Папа римский Франциск

Тело папы римского Франциска может быть выставлено для прощания в соборе Святого Петра 23 апреля, заявил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни. По его словам, переданным РИА Новости, кардиналы, которые соберутся на конгрегацию, могут принять и другое решение.

Перенос тела Святейшего Отца в базилику Ватикана для почтения памяти верующими может состояться в среду утром, 23 апреля 2025 года, в соответствии с условиями, которые будут установлены и объявлены завтра после первой конгрегации кардиналов, — сказал Бруни.

Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви Франциск умер в возрасте 88 лет. Он правил 12 лет и страдал от различных недугов. Последним публичным выступлением Франциска стало заявление, приуроченное к Пасхе.

Пресс-служба Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве сообщила, что заупокойные мессы по папе римскому Франциску будут отслужены в Москве и Санкт-Петербурге 24 апреля. Там отметили, что 25 апреля служба также состоится и в Калининграде.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с внезапной кончиной папы римского Франциска. По словам главы государства, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви.