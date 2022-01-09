Телезрители Латвии не оценили синхронный перевод песен Depeche Mode

Телеканал Латвии сделал синхронный перевод на латышский язык песен группы Depeche Mode во время трансляции их концерта. Это было сделано в рамках исполнения закона о государственном языке, сообщает Sputnik Латвия. Однако телезрителям не понравилось такое новшество. Они сравнили это с тем, как переводили названия зарубежных групп в советское время.

Просто ужасно — LatvijasTV переводит концерт Depeche Mode на латышский, публика поёт Enjoy The Silence, и это переводится, — пишет один из пользователей в Twitter под ником Alise Pabērza.

Концерт транслировали в честь новогодних праздников. В какой-то момент голос переводчика звучал даже громче, чем песня.

Другие пользователи предложили также перевести песни группы Rammstein. А также сравнили перевод с тем, как это делали во времена СССР.

Согласно местным законам в СМИ, в том числе и на телевидении, должен звучать только латышский язык, сообщает портал Sputnik Латвия.

Ранее стало известно, что в системе «112» в РФ начнут работать переводчики иностранных языков. Также в дежурных сменах появятся психологи. Соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 января 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нём сказано, что при поступлении вызова в экстренную службу на иностранном языке или на одном из языков народов России оператор будет переадресовывать обратившегося на дежурного переводчика.