Телекоммуникационный кабель повредили в Балтийском море Шведский министр Болин сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин сообщил, что телекоммуникационный кабель в Балтийском море между Швецией и Эстонией получил повреждения. По его словам, которые приводит Reuters, это произошло в то же время, что и утечка на газопроводе Balticconnector. Министр отметил, что в настоящее время выясняются причины аварии.

Кабель был поврежден в то же время, что и газопровод между Финляндией и Эстонией, — сказал Болин.

Ранее сообщалось, что подводный газопровод Balticconnector, расположенный между Финляндией и Эстонией, был перекрыт из-за возможной утечки поcле того, как оператор зафиксировал стремительное падение давления. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector. По его мнению, такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против «Северных потоков».

Позднее эстонское издание Postimеes сообщило, что китайское судно Newnew Polar Bear могло быть причастно к повреждению Balticconnector. При этом в эстонском правительстве не спешат называть подозреваемых, потому что это очень деликатная информация в политическом и дипломатическом плане, пишет газета.