https://static.news.ru/photo/0c66f6ce-e04c-11e9-9655-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/news112ua

Украинский национальный совет по телевидению и радиовещанию отказался продлевать лицензию на цифровое вещание компании «Новый формат ТВ», которая известна под логотипом «112 Украина».

Проект решения озвучил представитель регулятора Сергей Костинский, после чего члены Нацсовета единогласно поддержали предложение.

Согласно документу, телеканалу отказано в продлении разрешения на вещание в формате DVB-Т2 в пяти регионах страны, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что украинский телеканал NewsOne передал координатору ООН письмо с просьбой защитить свободу слова в стране. В обращении говорится, что Нацсовет по телерадиовещанию собирается подать в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала. Кроме того, бывали случаи нападения на корреспондентов. Также не соблюдается свобода слова по отношению к холдингу «Новости» — телеканалам NewsOne, «112 Украина» и ZIK.