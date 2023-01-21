Телеканал RT France закрылся

Телеканал RT France закрылся, сообщается на сайте канала. Накануне стало известно о блокировке RT во Франции.

После пяти лет упорной борьбы правящие власти достигли своей цели — закрытия RT France, — указано в сообщении.

20 января глава редакции RT France Ксения Федорова заявила, что счета СМИ заблокированы во Франции. По ее словам, в банке объяснили это требованием главного управления казначейства при Минфине страны.

В Министерстве экономики и финансов Франции газете уточнили, что такое решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций Евросоюза, принятым в декабре 2022 года.

В МИД РФ заявили, что блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России. В ведомстве подчеркнули, что ответные меры будут такими, что «их запомнят», если во Франции не прекратят «терроризировать» российские СМИ.