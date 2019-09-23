https://static.news.ru/photo/d894f188-de2b-11e9-9071-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский телеканал NewsOne передал координатору Организации Объединённых Наций письмо с просьбой защитить свободу слова в стране.

ООН стала не первой инстанцией, куда обратились журналисты. До этого аналогичное письмо направили в посольства Италии, Франции, Германии, Австрии, Испании, Кипра, а также в представительство Евросоюза на Украине, передаёт РИА Новости .

В обращении говорится, что Нацсовет по телерадиовещанию собирается подать в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала. Кроме того, бывали случаи нападения на корреспондентов. Также не соблюдается свободы слова по отношению к холдингу «Новости» — телеканалам NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

Журналистов на Украине ущемляют в правах довольно часто. Ранее News.ru писал о том, что автомобиль корреспондента Павла Шеремета взорвали в Киеве 22 июля 2016 года, когда он ехал на работу. До сих пор не установлено, кто подложил в машину взрывное устройство и кто был заказчиком преступления.

Также сообщалось, что руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский находился под арестом на Украине больше года. Его подозревали в госизмене и в поддержке самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Журналиста удалось освободить только в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».