Телеканал France 2 опубликовал репортаж о больших потерях ВСУ

Фото: dan-news.info

Французский телеканал France 2 показал сюжет из городской больницы Краматорска, которую используют как госпиталь для раненых украинских военных. В репортаже отмечается, что ВСУ несут большие потери. Также подпись к ролику гласит: «Контрнаступление, но какой ценой?». Репортаж опубликован в Telegram-канале «Русская Весна».

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что украинская армия готовится начать наступление в направлении поселка Сладкое в Донецкой области. Конкретной даты он не назвал, но отметил, что это может произойти в ближайшее время.

Накануне в Минобороны России сообщили о переброске войск, находившихся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, на территорию ДНР. В ведомстве пояснили, что это сделано с целью нарастить усилия на Донецком направлении. Для того чтобы скрыть от ВСУ этот маневр, был предпринят ряд «отвлекающих и демонстрационных мероприятий».