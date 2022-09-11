Telegraph: Путин первым поздравил Карла III со вступлением на престол Telegraph: Путин оказался первым лидером, поздравившим Карла III со вступлением на престол

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Карл III

Газета Telegraph сообщает, что президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, который поздравил короля Великобритании Карла III со вступлением на британский престол. Путин и Карл III прежде несколько раз встречались лично, отмечает издание.

Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Карла III с официальным вступлением на престол, — подчеркивается в сообщении Telegraph.

Карла III 10 сентября в Лондоне официально провозгласили королем Британии. В поздравительной телеграмме российский лидер пожелал монарху успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: Владимир Путин пока не намерен разговаривать по телефону с Карлом III. Он добавил, что другие международные телефонные разговоры у российского лидера будут на следующей неделе. С кем именно, представитель Кремля не уточнил.