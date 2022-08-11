Telegraph: Британия рушится из-за украинского кризиса

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Экономика Великобритании разрушается на фоне накопившихся проблем, которые вызвали усиленную инфляцию в стране, пишет обозреватель The Telegraph Бен Райт. По его словам, больше всего на экономику влияют пандемия коронавируса и конфликт на Украине.

Инфляция была вызвана сбоями в цепочках поставок из-за пандемий, усугубленным вторжением России на Украину и, вероятно, будет укоренена отступлением глобализации. Многие богатые страны борются с застойным ростом, старением населения и значительными сдвигами в геополитической тектонике, — говорится в публикации.

Как пишет Бен Райт, самой главной темой для беспокойства в обществе является стремительный рост цен на энергоносители. Согласно прогнозам, цены могут быть увеличены более чем в два раза, с нынешних £1 971 до £4 266 в январе 2023 года.

Как считает автор статьи, холодная погода зимой в сочетании с нехваткой газа может привести к отключению электроэнергии на несколько дней в соответствии с наихудшим сценарием правительства.

Добро пожаловать в современную Британию, где ничего не работает, все дорого, и мы все слишком заняты спорами о причинах наших бед, чтобы найти какие-либо решения, — саркастично отмечает он.

Накануне обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Россия под санкциями одержала победу на нефтяном рынке. Он отметил, что такое утверждение легко доказать, «каким бы индикатором вы ни пользовались». По его словам, европейские правительства всё ещё заявляют о решимости отказаться от российской энергии, однако такая позиция повлечет за собой неприятности для их экономики.