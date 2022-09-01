Telegraph: Британии потребуется кредит МВФ из-за экономического кризиса

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Колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит в своей статье написал, что Великобритания из-за недальновидной политики в области энергетики рискует столкнуться с тяжелой экономической ситуацией. Он добавил, что нищета, политическая нестабильность, распад страны и финансовый крах могут привести к тому, что стране придется взять кредит у Международного валютного фонда (МВФ). Журналист назвал ситуацию «катастрофической».

Мы рискуем столкнуться с катастрофической бедностью, гражданским неповиновением, распадом Великобритании, национализацией, карательными налогами на богатство и, в конечном счете, полным экономическим и финансовым крахом и финансовой помощью от МВФ, — заявил Хит.

Он добавил, что в следующем году в стране может появиться социалистическое правительство. Публицист сравнил текущее положение дел с периодом Великой депрессии начала 1930-х годов.

Читатели британской газеты Daily Mail ранее возмутились прогнозом по стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), которые дорожают из-за кризиса с поставками энергоресурсов после отказа от российских газа и нефти. Консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сообщила, что счета за электроэнергию в Британии могут взлететь в апреле до шести тысяч фунтов стерлингов за год (425 тысяч рублей). Многие пожаловались, что сумма в шесть раз превышает показатели марта.