Стало известно, на какой срок британцы готовы принимать у себя украинцев Telegraph: британцы не готовы принимать украинцев на срок более полугода

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26% британцев, согласившихся принять у себя беженцев с Украины, не хотят оставлять их дольше чем на полгода, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на опрос, проведенный Управлением национальной статистики. Они объясняют это ростом стоимости жизни. При этом шесть из десяти участников программы готовы разместить украинских гостей на больший срок, а почти четверть опрошенных выразили готовность продлить соглашение более чем на год при условии более справедливой компенсации.

Участники программы «Жилье для Украины» изначально согласились разместить украинцев в своих домах как минимум на шесть месяцев, получая за это от британского правительства 350 фунтов в месяц. При этом участники опроса отметили, что вынуждены оказывать украинцам помощь в большем объеме, нежели это оговорено в программе.

Восемь из десяти участников опроса заявили, что кормили беженцев, две трети помогали найти работу, а 45% оказывали финансовую поддержку. Каждый четвертый сообщил, что готов принимать беженцев дольше, если бы им оказали дополнительную финансовую помощь, — сказано в материале.

Председатель Ассоциации местного самоуправления Джеймс Джеймисон заявил, что городские советы обеспокоены количеством домовладельцев, намеренных отказаться от дальнейшей помощи беженцам, и обсуждают с властями дополнительные стимулы для них. Одним из таких стимулов может стать повышение поощрительной суммы, «чтобы спонсоры могли быть уверены, что это ничего им не стоит». Министр по делам беженцев Ричард Харрингтон также заявил, что спонсоры будут продолжать получать поощрительные платежи в течение 12 месяцев, и правительство намерено наметить следующие шаги в поддержку беженцев.

Опрос проводился среди 17 тысяч жителей Великобритании, участвующих в проекте «Жилье для Украины».

Ранее лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель и политический эксперт Юрий Кот призвал украинских беженцев переезжать из Европы в Россию. По его словам, им следует это сделать, поскольку в Европе их выгоняют из квартир, предлагают им рабские условия труда и не выплачивают пособие.

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