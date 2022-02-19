Телефонный разговор Лаврова и Ле Дриана запланирован на 21 февраля

Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и его французского коллеги Жа-Ив Ле Дриана был запланирован на завтра, 21 февраля, передаёт РИА Новости. Сообщается, что Лавров был готов созвониться уже сегодня, но Ле Дриан сегодня не смог и попросил перенести разговор. Последние раз министры проводили переговоры 19 февраля.

Телефонный разговор Лаврова и Ле Дриана запланирован на завтра — российский министр был готов созвониться уже сегодня, но французский коллега не смог, — сообщает РИА Новости.

В прошлый разговор глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан выразил глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией на востоке Украины в последние дни. Ле Дриан также напомнил, что в случае вторжения России на Украину Москву ожидают обширные санкции. Однако министр отметил, что ещё существует пространство для манёвра и Франция рассчитывает на дипломатию.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР сообщают о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения. Руководство республик объявило об эвакуации мирного населения в Россию.