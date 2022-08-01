Телефонная связь в ДНР перешла на российский код Сеть стационарной телефонной связи ДНР с 1 августа перешла на российский код 856

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коды телефонной связи для стационарных телефонов Донецкой Народной Республики (ДНР) с 1 августа перевели на российский формат, сообщается на сайте Министерства связи ДНР. Код +7 (856) теперь будет единым для всех абонентов, при этом внутренний номер телефона останется без изменений. О планах перехода на российский код 856 ранее сообщалось в Telegram-канале Минсвязи ДНР.

С 1 августа 2022 года сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7 (856), — говорится в сообщении.

25 июля стационарная связь в Луганской Народной Республике также интегрировалась в российскую систему нумерации. Теперь для звонков из России в ЛНР по проводным телефонам следует набирать код 857, а затем код города и номер абонента.

Ранее стало известно, что мобильные операторы ЛНР переведут номера своих абонентов на российскую нумерацию, которая начинается с +7 (959). При этом абонентам не придется менять сим-карту, а стоимость услуг должна остаться прежней.