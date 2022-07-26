Телефонная связь в ДНР перейдет на российский код Сеть стационарной телефонной связи ДНР с 1 августа перейдет на российский код 856

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Поднятие флага ДНР

Стационарная телефонная связь в Донецкой Народной Республике с 1 августа переходит на российский код 856, сообщает Telegram-канал Минсвязи ДНР. В ведомстве пояснили, что внутренние номера абонентов останутся без изменений.

С 01 августа 2022 года сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856), — говорится в сообщении.

25 июля стационарная связь в Луганской Народной Республике также интегрировалась в российскую систему нумерации. Теперь для звонков из России в ЛНР по проводным телефонам следует набирать код 857, а затем код города и номер абонента.

Ранее стало известно, что мобильные операторы ЛНР переведут номера своих абонентов на российскую нумерацию, которая начинается с +7 959. При этом абонентам не придется менять сим-карту, а стоимость услуг должна остаться прежней.