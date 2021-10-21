Тела погибших в Албании российских туристов отправили на родину

Тела четверых российских туристов, умерших в отеле в Албании, отправлены самолётом на родину. Для выяснения причин их смерти в России может быть проведена дополнительная судмедэкспертиза. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в Тиране.

Ранним утром 22 октября тела российских граждан, погибших в Республике Албания, были направлены в Россию регулярным авиарейсом, — сообщили дипломаты агентству.

Они выразили надежду на то, что албанская сторона в кратчайшие сроки представит официальное заключение о причинах гибели туристов. В посольстве также рассчитывают на сотрудничество албанских правоохранительных органов с российскими в расследовании обстоятельств произошедшего.

Тела четверых российских туристов без признаков жизни были обнаружены в сауне отеля Gloria в посёлке Керрет албанского округа Кавайя 15 октября. В посольстве РФ подтвердили их гибель.

Первоначально предполагалось, что россияне умерли от удушья. Однако на месте происшествия не нашли веществ, способных вызвать асфиксию. Кроме того, выдвигалась версия об убийстве туристов. На данный момент основной является версия об отравлении погибших хлором, которого было использовано слишком много для обработки бассейна. Полиция Албании возбудила уголовное дело по факту гибели россиян.