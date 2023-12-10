«Техногенная катастрофа»: на Украине нашли виновника форс-мажора в Киеве Соскин: Киев уже начал разрушаться из-за недогляда властей

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обрушение киевского метро говорит о серьезных негативных процессах в городе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По мнению аналитика, стоит ждать новых катастроф, вызванных нехваткой внимания со стороны властей.

Началось обрушение Киева, произошла техногенная катастрофа, технологическая. Это начали рушиться туннели в этом куске ветки от Лыбедской до Теремков. <...>. Это полная катастрофа для Киева в условиях зимы, — отметил эксперт.

По мнению Соскина, столичные власти уделяли недостаточно внимания состоянию метрополитена. Мэр Киева Виталий Кличко совершенно не занимается развитием и поддержанием подземки, подчеркнул аналитик.

Такой же точки зрения придерживается премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который заявил, что угроза разрушения тоннелей киевского метро возникла по вине властей города. Он назначил заседание госкомиссии, на которой должен будет выступить мэр Киева Виталий Кличко, имеющий, по данным СМИ, конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.

Ранее несколько станций метро в Киеве затопило из-за разгерметизации, шесть станций временно закрыты. Подтопление привело к смещению грунта, что серьезно влияет на устойчивость сооружений, в результате чего может случиться обвал. В таком случае ремонтные работы могут затянуться до полугода. На месте инцидента уже был замечен Виталий Кличко.