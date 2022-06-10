Тбилиси — Брюссель: Страсбургу оказался не по душе Бидзина Иванишвили Европарламент намекнул Грузии, что она может оказаться нежелательным кандидатом в ЕС

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Европейский парламент (ЕП, штаб-квартира в Страсбурге) принял резолюцию «Нарушение свободы СМИ и безопасность журналистов в Грузии». В ней выражена обеспокоенность «ухудшением ситуации со СМИ», но гораздо больше на себя внимание обратил призыв европарламентариев ввести санкции в отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» (ГМДГ) Бидзины Иванишвили. Поправка об «олигархе, связанном с Кремлём», как охарактеризован Иванишвили в резолюции, появилась в тексте в последний момент. Резолюцию с негативными выводами в отношении ситуации в Грузии некоторые политики назвали «серьёзным намёком» Евросоюза на отказ предоставить этой стране статус кандидата. Вопрос о наделении этим статусом Грузии, Украины и Молдавии ЕС намерен обсудить на своём саммите 23–24 июня нынешнего года.

К Тбилиси, Киеву и Кишинёву Евросоюз уже предъявлял свои претензии, а также высказывал рекомендации. Речь идет, например, о резолюции Европарламента и обвинениях против Иванишвили. Так, ЕП как одна из структур Евросоюза выразил «озабоченность деструктивной ролью, которую единолично играет Бидзина Иванишвили в политике и экономике Грузии». Утверждается, что он влияет на правительство и его решения, в том числе в отношении преследования журналистов и политических оппонентов.

Фактически резолюция ЕП поддержала точку зрения грузинской оппозиции на правящую партию и лично на Иванишвили, которого называют «единовластным хозяином Грузии». Оппозиция убеждена, что именно «связи Иванишвили с Кремлём» не позволяют Тбилиси подключиться к антироссийским санкциям и «открыть второй фронт» против Москвы. Глава правящей партии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами после принятия резолюции назвал эти утверждения ложью, подчеркнув, что Иванишвили уже давно дистанцировался от политики.

Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС Грузинский общественный и политический деятель Бидзина Иванишвили

Досталось грузинским властям от европейских депутатов и за «преследования и запугивания журналистов». Главным образом в резолюции шла речь об осуждении на три с половиной годы тюрьмы руководителя телекомпании «Мтвари архи» Ники Гварамии. Официально — за растрату более 6 млн лари. Европарламентарии считают, что такое дело порождает недоверие к судебной системе Грузии. Они поддержали обращение международной организации «Репортёры без границ» о пересмотре приговора Гварамии.

В резолюции напомнили о массовом избиении журналистов на акции против ЛГБТ 5 июля прошлого года. Тогда противники Недели достоинства, проводимой представителями секс-меньшинств, организовали свою акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. В ходе акции они закидали журналистов оппозиционных телекомпаний бутылками и палками. Пострадали 48 журналистов. Комментируя этот пункт резолюции, Ираклий Кобахидзе напомнил, что было возбуждено 12 уголовных дел, по которым осудили 30 человек. Но почему-то об этом факте резолюция Европарламента умолчала, заключил глава правящей партии.

Не обошла вниманием резолюция и положение осуждённого на шесть лет экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в больнице в тяжёлом состоянии. Европарламент потребовал его освобождения. Но Кобахидзе считает, что за этим требованием стоит план оппозиции по совершению госпереворота. Сторонники Саакашвили якобы пытаются убедить общество, что власти Грузии променяли Запад на Россию, хотя европейский путь прописан даже в конституции страны.

Фото: Стрингер/РИА Новости Участники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения на площади Свободы в Тбилиси

«Грузинская мечта — демократическая Грузия» Иванишвили, несмотря на конституцию, уже многое сделала для постепенной замены западного вектора развития страны на северный, считает лидер грузинского общественного движения «Антипропаганда» Леван Песвианидзе.

Цель нынешней правящей партии — править вечно, но она не собирается развивать демократию, тем более улучшать жизнь людей. Она нас пытается приблизить к той же системе власти, которую ныне мы видим в России. У них общие политические корни, — сказал NEWS.ru грузинский общественный деятель.

Оппозиция повышает ставки в политической игре — на 20 часов 20 июня она наметила массовую акцию протеста в Тбилиси. Ключевая идея митинга: Грузия должна стать кандидатом в ЕС и продвигаться по европейскому пути дальше, но уже без Иванишвили и его партии, рассказал NEWS.ru тбилисский политолог Васо Капанадзе.

С такой постановкой вопроса большинство жителей Грузии не согласны. На последних парламентских выборах победила правящая партия (у ГМДГ — 48,15%, у оппозиционной коалиции «Сила в единстве» — 27,14%. — NEWS.ru), это соотношение взглядов в обществе сохраняется до сих пор. Политика нынешних властей является здравой — Грузия не присоединилась к санкциям против России. Но сторонникам оппозиции это не нравится, они хотят, чтобы Грузия всё время вставляла палки в колёса России. «Грузинская мечта», напротив, считает, что нельзя сейчас открывать «второй фронт» против Москвы. Это исторический сосед. Конечно, к нему есть вопросы: Россия контролирует 20% грузинской территории, признала независимость Абхазии и Южной Осетии, с чем нам согласиться нельзя. Но ведь в этом была и вина прошлых грузинских властей, затеявших авантюру в августе 2008 года. Васо Капанадзе грузинский политолог

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости Участники протестного движения в Ереване

Политолог Капанадзе не исключает, что саммит ЕС примет решение о кандидатском статусе Грузии, даже несмотря на негативную резолюцию Европарламента. Подобные «неоднозначные» документы нужны оппозиции и их сторонникам в европейских структурах, чтобы «держать в напряжении власть и Бидзину Иванишвили, таким образом осуществлять контроль над страной», заключил собеседник интернет-издания.

Судя по опыту таких стран, как Турция, получившая статус кандидата в ЕС в 1999 году, или Северная Македония, ставшая кандидатом в 2005 году, процесс окончательного вступления в Евросоюз может затянуться надолго. Препятствовать ему могут причины как внутреннего, так и внешнего характера. Эксперты сомневаются, что через несколько десятилетий Евросоюз будет существовать в своей нынешней форме. Борьба за членство в нём сегодня стала и для властей, и для оппозиции Грузии всего лишь одной из ключевых составляющих политического соперничества за избирателей.