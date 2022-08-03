Российские военные применили на Украине снайперскую винтовку «Сталинград» ТАСС: ВС России применили на Украине снайперскую винтовку «Сталинград»

Фото: Андрей Станавов/РИА Новости

Снайперская винтовка TSLV8 «Сталинград»

Снайперы спецподразделений России начали применять в ходе военной операции на Украине новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах, оружие эффективно работает на дистанции до 1,5 км и зарекомендовало себя в Донбассе.

Снайперская винтовка Лобаева «Сталинград» применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе, — отметил собеседник агентства.

Он не уточнил конкретные районы Донбасса и области Украины, в которых опробовали «Сталинград». Минобороны официально не подтверждало использования новых винтовок Вооруженными силами России.

О том, что «Сталинград» применяется в Донбассе, стало известно 2 июня. Тогда оружейник Владислав Лобаев написал в своем Telegram-канале, что винтовки модификации М1 отправили в регион.

Известно, что TSVL-8 «Сталинград» является модульной мультикалиберной снайперской винтовкой с широким спектром задач. Ее разработкой и производством занимается частная оружейная компания Lobaev Arms.

Ранее стало известно, что Россия применила на Украине сверхдальнобойную винтовку «Сумрак». Максимальная эффективная дальность стрельбы винтовки составляет более 2,5 километра.