ТАСС: войска РФ установили контроль над Кинбурнской косой под Николаевом

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Вооруженные силы РФ открыли водный путь на город Очаков после установления контроля над стратегически важной частью района Кинбурнской косы в Николаевской области. Как сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах, Киев больше не может контролировать обстановку в Днепро-Бугском лимане, но скрывает это от западных партнеров.

В результате успешных наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации открылся водный путь на город Очаков. Окончательно освобождена стратегически важная часть Николаевской области — район Кинбурнской косы, — сказал собеседник агентства.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная операция на Украине закончится тогда, когда будут выполнены задачи, ранее обозначенные Владимиром Путиным.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что действия России на Украине соответствуют плану. Глава МИД РФ заверил, что во время СВО Москва уделяет особое внимание минимизации ущерба мирному населению Донбасса и военным.