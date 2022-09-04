ТАСС: в Херсоне прогремело более 10 взрывов

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Автомобиль полиции ДНР в Херсоне

Утром 4 сентября в небе над Херсоном прогремело не менее 10 взрывов, сообщает ТАСС. По данным агентства, следов от ракет в городе не обнаружено.

Предположительно, по каждому запущенному снаряду сработали системы противовоздушной обороны. Более конкретные детали не приводятся.

Минобороны России и военно-гражданские администрации регионов Украины, находящихся под контролем ВС РФ, сообщают, что ВСУ с вечера воскресенья, 28 августа, ведут обстрел населенных пунктов Херсонской области. Местные ВГА подтверждают удары по зданиям школ, объектов социальной инфраструктуры, а также по жилым домам.

2 сентября военнослужащие Украины обстреляли многоквартирный жилой дом в Херсоне. В результате атаки погибли мирные жители. Часть дома была разрушена.

3 сентября СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по жилому кварталу в районе речного порта Херсона. Отмечается, что никто из жителей города не пострадал, однако был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.