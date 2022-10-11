ТАСС: страны ЕС обсудят новый пакет санкций против России ТАСС: страны Евросоюза обсудят новый пакет санкций против России после ударов по Украине

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Страны — члены Евросоюза обсуждают введение нового, девятого пакета санкций против России после ударов российских вооруженных сил по территории Украины, сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран в Совете ЕС. По его словам, введение потолка цен на газ из РФ в этом контексте пока не рассматривается, однако страны Союза обсуждают возможную конфискацию замороженных активов российских юридических и физических лиц.

Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября, — сказал дипломат.

Собеседник отметил, что вопрос конфискации замороженных активов очень сложен с законодательной точки зрения и пока рано говорить на этот счет что-либо определенное. Он также отметил, что новый пакет санкций может включать и экономические, и индивидуальные ограничительные меры, однако влиятельных лиц, которых можно было бы включить в черный список, уже не осталось.

Ранее власти Франции, Норвегии, Италии, Швейцарии, Испании и Греции осудили ракетные удары России по Украине и заявили о поддержке Киева. В свою очередь норвежский министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт призвала привлечь виновных в случившемся к ответственности. Руководство Литвы призвало ввести в отношении Москвы более жесткие санкции.