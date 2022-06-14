ТАСС сообщило о не сдавшихся в плен бойцах на «Азовстали» ТАСС: на «Азовстали» регулярно находят не сдавшихся в плен бойцов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы ДНР и РФ в ходе разминирования и зачистки катакомб на территории завода «Азовсталь» регулярно находят по одному-два бойца батальона «Азов», не сдавшихся в плен 20 мая, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, после допроса и проверки на совершение противоправных действий они будут содержаться в СИЗО, как и остальные сдавшиеся в плен.

На территории «Азовстали» регулярно, почти каждый день <...> отлавливают по одному-два бойца из националистического батальона «Азов», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в плен российским вооруженным силам сдались около 2,5 тысячи украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Также стало известно, что российские следователи ведут допросы более 200 офицеров, вышедших с территории завода. Всего на сегодняшний день возбуждено и расследуется свыше 1100 уголовных дел по фактам преступлений украинских войск в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины.