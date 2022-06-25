ТАСС: силы ЛНР и России зашли в Лисичанск

Фото: Александр Река/ТАСС

Военнослужащие Народной милиции ЛНР

Российские войска совместно с силами Луганской Народной Республики (ЛНР) зашли в Лисичанск, сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР. По его словам, активные бои сейчас идут внутри города. При этом он не стал называть процент освобожденных территорий.

Какая часть города уже под нашим контролем, говорить преждевременно, но продвижение внутри города союзных сил достаточно активное, — сказал собеседник агентства.

Сутками ранее Вооруженные силы ЛНР взяли под полный контроль Горское и Золотое, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. На тот момент Лисичанск находился «в оперативном окружении».

Ранее источник, близкий к Народной милиции ЛНР, рассказал, что за последние два дня украинская армия потеряла более тысячи человек убитыми в районе Лисичанска, а также в котле у населенных пунктов Горское и Золотое. Еще около 800 военнослужащих ВСУ сдались в плен.