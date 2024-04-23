В Швейцарии приняли решение по связанным с Россией активам Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Швейцария разблокировала связанные с Россией активы, сообщил ТАСС со ссылкой на власти страны. Разблокированы активы на 290 млн франков. Из них 150 млн связаны с лицами, исключенными из санкционных списков ЕС, еще 140 млн оказались заморожены юридически необоснованно.

Разблокированы ранее замороженные по соображениям предосторожности активы стоимостью 140 млн швейцарских франков (около $153 млн. — NEWS.ru), поскольку расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены, — следует из заявления Государственного секретариата экономики Швейцарии.

По данным РИА Новости, сумма замороженных в Швейцарии российских активов по сравнению с декабрем 2022 года сократилась на $1,86 млрд, упав до уровня $6,35 млрд. Сокращение объяснили снижением стоимости ценных бумаг.

Ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на незаконную инициативу Штатов. Этот вопрос, по его словам, будет рассматриваться в рамках судебных разбирательств.

После депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что планы США конфисковать активы РФ в конечном итоге нанесут большой удар по самому Вашингтону и международному праву в целом. По словам парламентария, действия американских властей сыграют на руку России. Толмачев считает, что Москва должна продолжать отвязывать от доллара международную торговлю в целом и торговлю нефтью в частности, независимо от чьих-либо решений.