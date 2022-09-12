ТАСС: над Херсоном прогремело около 10 взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО), предположительно, запустили не менее 10 ракет в небо над Херсоном, передает корреспондент ТАСС. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В небе над городом не видны следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов, — сказано в сообщении.

Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсону и Херсонской области ничего не угрожает со стороны ВСУ. По его словам, по всему периметру субъекта российская армия выстроила линии защиты. Он добавил, что вся региональная администрация находится на своих рабочих местах и продолжает заниматься организацией жизнеобеспечения Херсонской области. Он заверил, что власти будут чаще выходить в эфир и давать максимально оперативную информацию.

Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ начать наступление на Херсон вопреки советам своих военачальников, которые выступали против из-за неподготовленности армии. Публицист уточнил, что украинский лидер действовал таким образом из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.