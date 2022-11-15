ТАСС: реакция НАТО на упавшие в Польше ракеты будет зависеть от Варшавы

Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе заявил, что реакция НАТО на якобы упавшие в Польше ракеты будет зависеть от заявлений Варшавы об их принадлежности, пишет ТАСС. В данном случае речь идет о ракетах ПВО Украины или, возможно, российских крылатых ракетах.

Реакция НАТО на инцидент будет зависеть от заявлений Польши о принадлежности упавших ракет, идет ли речь о российских ракетах или о ракетах украинских систем противовоздушной обороны, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Собеседник издания считает, что даже если окажется, что на территорию Польши попали ракеты украинской ПВО, НАТО все равно возложит моральную ответственность на Россию, так как «если бы не было агрессии России против Украины, этот инцидент не мог бы произойти».

Сейчас Брюссель ждет обращения Польши к НАТО о консультациях в связи с инцидентом с ракетами. В ситуации непреднамеренного попадания в страну НАТО боеприпасов с сопредельной стороны конфликта союзник обращается в Альянс с запросом о созыве экстренного заседания, отметил дипломат в беседе с изданием.

Аналогичная ситуация произошла в 2012 году, когда Турция запросила экстренные консультации в НАТО после обстрела ее территории из Сирии, в результате которого пострадали 13 мирных граждан, — сказал собеседник издания.

Ранее польские СМИ заявили о падении двух ракет недалеко от границы с Украиной. По информации местных СМИ, снаряды попали в зерносушилку, в результате погибли два человека. В Польше был созвано внеочередное заседание правительства. В Минобороны России заявление польских СМИ о падении якобы российских ракет на территории страны назвали провокацией.