ТАСС: первое иностранное судно выйдет из порта Мариуполя 20 июня ТАСС: выход первого иностранного судна из порта Мариуполя перенесли на 20 июня

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Турецкий «Азов Конкорд» должен первым из иностранных судов выйти в море из порта Мариуполя. Ожидалось, что судно отправится в порт приписки 18 июня, но дату поменяли из-за неоплаты стоянки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что теперь турецкое судно покинет порт не раньше 20 июня.

Пока перенос выхода судна с 18 на 20 июня. Связано это с тем, что не прошла оплата портовых услуг от судовладельца в Донецкой Народной Республике, — пояснил собеседник агентства.

Он не назвал сумму оплаты, но уточнил, что «Азов Конкорд» уйдёт в Турцию пустым.

Ранее стало известно, что порт освобождённого Бердянска возобновит работу, заявил глава временной администрации города и Бердянского района Александр Сауленко. Он отметил, что порт будет готов к перевалке зерна, а также может начать поставки пшеницы в Турцию.