ТАСС: ЕК не рекомендует начинать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Еврокомиссия не рекомендует начинать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на европейского дипломата. Отмечается, что Украина еще не выполнила условия, необходимые для этого процесса. Уточняется, что соответствующий документ должен быть обнародован в ближайшее время.

В отчете Еврокомиссии пока нет рекомендации немедленно начинать переговоры с Украиной, — приводит агентство слова источника.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз приостановлены до окончания европейских выборов, которые пройдут 9 июня. По ее словам, организация ожидает создания необходимой переговорной базы.

Перед этим депутат бундестага от правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вейель сравнив процедуру вступления Украины в Евросоюз с морковкой, подвешенной перед ослом. Он выразил уверенность, что ЕС не одобрит присоединение Киева.

Сомнение в том, что Украина станет членом Евросоюза в ближайшие пять лет выразил и экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, для вступления в ЕС Киеву нужно выполнить предварительные условия. В противном случае Украина принесет в Сообщество свои нерешенные внутренние проблемы.