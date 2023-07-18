TAS: внешний вид Зеленского на саммите НАТО говорит о тяжелом положении ВСУ TAS: Зеленский появился на саммите НАТО в плохом состоянии

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen / Global Look Press

Измученный внешний вид президента Украины Владимира Зеленского говорит о его плохом состоянии, написал бывший федеральный прокурор, обозреватель Джордж Пэрри в статье для The American Spectator. По его словам, в таком же положении находятся и ВСУ.

На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе, состоявшейся на прошлой неделе, президент Украины Владимир Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти, — сказал Пэрри.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины отчаянно нуждаются в боеприпасах, которые западные союзники оказались не в состоянии предоставить Киеву. Решение президента США Джо Байдена передать ВСУ кассетные снаряды лишь указывает на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами на фронте.

Журналист задался вопросом, имеет ли киевский режим реальные перспективы вернуть себе территории. При этом Пэрри усомнился, что у США и НАТО все еще есть деньги, материальные средства и вооружение для помощи ВСУ.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал незамедлительно начать мирные переговоры по Украине. По его словам, условия для урегулирования украинского конфликта дипломатическим путем ухудшаются.