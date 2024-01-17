Таможня ФРГ потребовала от Шварценеггера €35 тысяч Bild: таможня ФРГ потребовала от Шварценеггера €35 тысяч за ввоз часов

Фото: dpa/Global Look Press

Арнольд Шварценеггер

Актера Арнольда Шварценеггера отпустили в аэропорту Мюнхена через несколько часов после того, как он был задержан при прохождении таможенного контроля, сообщило издание Bild. При этом от него потребовали заплатить €35 тысяч: €26 тысяч за дорогие часы Audemars Piguet, €4 тысяч налога и еще €5 тысяч штрафа.

В 16:45 (18:45 мск) Арни наконец освобождают, и первое, что он делает, — закуривает сигару в машине, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из столицы Баварии Шварценеггер планировал отправиться в австрийский Кицбюэль на Всемирный климатический саммит. Причиной задержания в мюнхенской воздушной гавани стали роскошные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер заявил, что планировал продать их с аукциона.

До этого сообщалось, что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова не только в виде денег. В вознаграждение за продвижение компании при заключении госконтрактов могли входить также наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей.

В августе у бывшего главы управы московского района Северное Медведково Бориса Трофимова украли крупную сумму денег и дорогие часы, которые он хранил в сейфе в собственной квартире. На месте злоумышленник оставил фальшивые денежные купюры и поддельные часы. Трофимов заявил, что у него украли около $68 тысяч и €4 тысячи, которые он хранил у себя дома. Часы стоили порядка $50 тысяч.