Таллин «показал зубы»: Эстония хочет объявить Россию спонсором терроризма Однако антироссийская инициатива не будет иметь никаких последствий

Фото: МИД Эстонии

Здание МИД Эстонии

Парламент Эстонии во вторник проведет голосование по предложению, внесенному на прошлой неделе МИД этой страны: официально придать Российской Федерации статус государства — спонсора терроризма. Такую инициативу глава эстонской дипломатии Урмас Рейнсалу внес 10 октября. О том, что завтрашнее решение рийгикогу (парламента) будет означать для российско-эстонских отношений и для отношений РФ с Евросоюзом — в материале NEWS.ru.

В проекте резолюции, которую эстонские парламентарии рассмотрят 17 октября, помимо объявления России террористическим государством содержится и призыв к международному сообществу создать специальный трибунал по военным преступлениям, совершенным, как утверждается в документе, на Украине российскими военными. Еще одним пунктом готовящейся резолюции обозначен призыв к ООН исключить РФ из числа постоянных членов Совета Безопасности.

Помимо этого рийкиогу резко осуждает «военные действия Российской Федерации против Украины» и присоединение к РФ украинских территорий. Референдумы, проведенные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в проекте резолюции названы «сфальсифицированными».

А угрозами применения ядерного оружия Россия превратила себя в самую большую опасность для Европы и мира. Эстония считает необходимым создать международный трибунал для суда над теми, кто совершил эти преступления, — говорится в документе.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости Эстонский законопроект предлагает причислить к террористическим организациям и частные военные компании.

Из текста заявления следует, что Таллин будет причислять к террористическим группировкам не только армию РФ, но и частные военные компании (ЧВК), в первую очередь ЧВК Вагнера. Туда же отнесены луганские и донецкие вооруженные формирования. Парламент считает незаконной даже объявленную в России частичную мобилизацию.

В заявлении эстонского парламента отдельно указывается, что данную резолюцию рийкиогу принимает в ответ на соответствующее обращение коллег из Верховной рады Украины, и что в Таллине считают необходимым ввести европейские санкции также в отношении Белоруссии.

Авторами резолюции является 85 членов парламента (всего в нем 101 депутат), и она будет принята практически со стопроцентной вероятностью. Общественное мнение Эстонии настроено крайне антироссийски, в том числе такие настроения присутствуют и среди русскоязычных граждан. Это видно даже по тому, что посольство РФ в Таллине по всему фасаду уже несколько месяцев оклеено самодельными плакатами, осуждающими Россию и поддерживающими Украину.

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом оценила в разговоре с NEWS.ru готовящуюся резолюцию довольно критически.

Резолюция не носит обязывающей кого-либо сделать что-либо силы, поэтому парламентарии ощущают себя свободными делать любые призывы. Никаких практических, дипломатических либо каких-то еще последствий она иметь не будет. Даже заявление нашего МИД о признании России террористическим государством никак не отразилось на дипломатической практике: российское посольство в Таллине на своем месте, эстонское в Москве также не эвакуировано. И вряд ли заявления, подобные тем, о которых мы говорим, даже понизят уровень дипотношений между Эстонией и Россией. У нас есть немало примеров, когда эстонские дипломаты продолжают как ни в чем не бывало работать со странами и организациями, которые Таллин официально занес в разряд неприкасаемых. Все последние инициативы МИД и рийкиогу — это чистая политика, потому что в Эстонии в общем сложился консенсус в отношении действий Москвы на Украине. Полиция безопасности постоянно ищет какую-то пятую колонну Кремля, но пока никого не нашли. Санкции против РФ поддерживают даже партии вроде центристской, за которую голосует большинство русскоязычного населения. Яна Тоом депутат Европейского парламента от Эстонии

Идея объявить РФ «террористическим государством» была первоначально озвучена в Таллине ровно неделю назад, после того как Россия начала удары по украинской инфраструктуре, реагируя на взрыв на Крымском мосту. Инициатива Урмаса Рейнслау не первая такого рода, однако до сих пор подобные намерения высказывались исключительно как гипотетическая возможность. Соединенные Штаты, например, прямо заявляли ранее, что на такой шаг не пойдут, потому что это лишит Вашингтон инструментов влияния на Кремль.

Но то, что не может себе позволить сверхдержава, может попробовать устроить одна из самых маленьких стран НАТО и Евросоюза, поскольку с «малыша» и спрос меньше. Однако этот «малыш» надеется, что его примеру последуют и более крупные страны, о чем глава МИД Эстонии заявил открыто.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/globallookpress.com Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу

Эстония отныне рассматривает Россию как государство, оказывающее поддержку терроризму... Мы считаем, что нашему примеру должно последовать всё международное сообщество, — заявил Рейнслау 10 октября.

Тем не менее, как объяснил NEWS.ru российский дипломат Василий Корчмарь, остается совершенно непонятным, каким именно образом международное сообщество может последовать примеру Эстонии в данном случае.

Ни в уставе ООН, ни в каких-либо еще международных документах на сегодня не существует юридического определения, что такое «террористическое государство». Есть понятие «терроризм», но оно применяется для описания тех или иных действий и не может применяться к государству. Поэтому не существует никакой дипломатической процедуры, никакого даже рамочного регламента, какие последствия может иметь для государства объявление его «спонсором терроризма», особенно если такое объявление делается всего одним государством, а не Генассамблеей ООН. Василий Корчмарь советник 1-го класса МИД РФ

Если рийгикогу примет документ, он станет уже четвертой по счету за текущий год резолюцией эстонского парламента, касающейся российско-украинского конфликта.