Эстония отказалась закрывать свое посольство в России Глава МИД Эстонии Рейнсалу: Таллин не будет закрывать посольство в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Посольство Эстонской Республики в Москве

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин не будет закрывать посольство в России, передает портал гостелерадиовещания ERR. Он подчеркнул, что Россия также не заявляла о таких планах. По его мнению, сейчас нет смысла говорить о прекращении дипломатических отношений между двумя странами «по прагматическим причинам».

Наше посольство в Москве останется. У нас также нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении, — сказал Рейнсалу.

В частности он указал на то, что, по данным эстонского МИД, в России проживают около 20 тысяч граждан Эстонии.

Ранее МИД РФ принял решение понизить уровень дипотношений с Эстонией. Посла Таллина вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями балтийской республики в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть Россию не позднее 7 февраля. В ответ на это МИД балтийской республики потребовал, чтобы российский посол также покинул страну.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал мертвыми дипломатические отношения России с Эстонией и Латвией. Он подчеркнул, что понизить их следовало давно, поскольку страны Прибалтики давно утратили самостоятельность.