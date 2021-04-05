Таллин отказался признавать вакцинацию российским препаратом

https://static.news.ru/photo/137a50e2-95ee-11eb-9f02-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Эстонские власти не будут выдавать паспорта вакцинации гражданам, которые прививаются от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом заявила вице-канцлер Министерства социальных дел Калло Киллар.

Она пояснила, что Таллин будет признавать вакцинацию только препаратами, прошедшими одобрение европейскими регуляторами и получившими разрешение на продажу на территории Евросоюза.

«Спутника» среди них нет, поэтому мы не можем внести его в инфосистему, — цитирует чиновницу ERR.

Киллар отметила, что из-за отказа властей признавать вакцинацию российским препаратом у лиц, сделавших такую прививку, могут возникнуть проблемы при пересечении границ.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Эстонии Андрес Сутт рассказал, что в ЕС паспорта вакцинации могут начать действовать с середины июня. Таллин планирует начать их выдачу ранее, уже в мае. Срок действия документа составит два года.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны во всём мире ответственно подойти к вопросу разработки паспортов вакцинации от коронавируса. По его словам, необходимо учесть все аспекты, иначе это может привести к нарушениям прав человека.