«Тактика шантажа»: Коц изобличил «пророссийскую» страну ЕС Коц: Венгрия шантажирует ЕС Украиной ради разморозки денег для Будапешта

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не «пророссийский» политик, его категоричность в вопросе помощи Украине объясняется личными мотивами, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Таким образом он прокомментировал статью Politico о том, что Евросоюз может разблокировать средства из фондов для Будапешта в обмен на одобрение Венгрией транша Киеву. По мнению Коца, Орбан в данном вопросе придерживается «тактики шантажа».

Орбан никакой не пророссийский [политик] и особо теплых чувств к России не испытывает. То, что он упрямо блокирует ряд проукраинских инициатив ЕС, ни о чем не говорит. Это тактика шантажа, благодаря которой Орбан надеется вынудить Брюссель разморозить средства, предназначенные для Венгрии в европейских фондах и заблокированные из-за отхода правительства страны от «либеральных принципов». Вот такая вот единая Европа — банка с пауками, где каждый кроит свой гешефт, — написал Коц.

Ранее Венгрия выразила готовность снять свое вето на предоставление финансовой помощи ЕС Украине в обмен на доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан. При этом он подчеркнул, что членство Украины в блоке остается красной линией. Советник также добавил, что Венгрия предпочла бы выделение помощи на один год без изменений в бюджете ЕС.