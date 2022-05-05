Такое не забывается: примирение Германии и Украины назвали фиктивным Германист Белов объяснил, почему президент ФРГ не простит Зеленского

Франк-Вальтер Штайнмайер / Фото Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не забывает обид и в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал вид, что обиды нужно скрывать, заявил NEWS.ru руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, позиция Берлина заключается в том, чтобы не давать повода Москве радоваться каким-либо разногласиям между Германией и Украиной. Переговоры Штайнмайера и Зеленского состоялись 5 мая. Стороны обсудили «недоразумения прошлого», после чего президент Украины пригласил коллегу и всё руководство ФРГ в Киев.

Я убеждён, что когда-нибудь вспомнят об этих обидах. Такие вещи не забываются. Это не просто осадочек, а серьёзный осадок. Сегодня позиция Берлина однозначная — не обращать внимания на провокатора Мельника (посол Украины в Германии. — NEWS.ru), который провоцирует ведущих политиков, и не раздувать из этого проблему. Стратегическая цель — поддержать Зеленского, его окружение и не давать повода Москве играть на явных противоречиях, которые есть. Штайнмайер сделал вид, что это оскорбление остаётся в прошлом и надо смотреть в будущее. Других трактовок быть не может, — считает Белов.

Спикер полагает, что в ближайшей перспективе позиция Берлина касательно ситуации вокруг Украины не изменится, несмотря на провокационные заявления Мельника. Он предположил, что большую роль в разговоре Штайнмайера и Зеленского сыграл мэр Киева Виталий Кличко, который несколько дней назад поговорил с главой государства.

Зеленский понял, что есть внутренняя оппозиция к его отношению к Штайнмайеру. Я думаю, что Кличко не самый последний тяжеловес в украинской политике и он сыграл какую-то роль, — подытожил Белов.

12 апреля Зеленский отказался принять Штайнмайера из-за его связей с Россией. Известно, что президент ФРГ планировал посетить Украину спустя сутки после отказа. Канцелярия президента ФРГ сообщила о получении «чёткого заявления из Киева о том, что готовности к встрече в данный момент нет».

Позже вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек назвал дипломатической ошибкой решение украинского руководства не принимать в Киеве президента Германии. Он указал на то, что это должен был быть не визит частного лица, а президента страны. Хабек сравнил отказ Штайнмайеру с отказом самой стране.