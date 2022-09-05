Тайный визит Виктора Орбана Почему именно венгерский премьер представлял Европу на похоронах Горбачева

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве

Похороны советских деятелей традиционно позволяли европейским политикам под таким гуманным предлогом лишний раз, не поднимая шума, посетить Москву и провести, хотя бы и «на ногах», переговоры с еще живыми вождями. Мы же помним, как на похороны Леонида Брежнева прилетел весь западный политический бомонд, начиная с Маргарет Тэтчер. Теперь, как зло шутят, прошел новый этап «гонки на лафетах». Только уже лидеров позднего Советского Союза времен его распада. Кравчук, Шушкевич, Бурбулис, наконец, Горбачев.

Собственно, несмотря на нынешнюю напряженность а-ля холодная война, и на этот раз в российскую столицу могли бы прибыть политики, так или иначе взаимодействовавшие с Михаилом Сергеевичем. Более того, их визит выглядел бы определенным демаршем на фоне попыток всячески изолировать нынешнюю России, так контрастирующую, дескать, с позицией покойного генсека. Но прилетел, казалось бы, чуть ли не самый неподходящий для такого случая политик. Венгерский премьер Виктор Орбан, националист и консерватор.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Посол США в РФ Джон Салливан на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов

Понятно, что Орбан не знал Горби и не работал с ним. Хотя в некотором смысле его политическая карьера — продукт политики Горбачева, приведшей к серии цветных революций в Восточной Европе, краху Варшавского договора и СЭВа. А Орбан как раз и был из числа лидеров новой волны, выдвинувшихся на требованиях свободных выборов, вывода советских войск из страны и отказа от прежней политической системы.

И все-таки зачем прилетал венгерский премьер, если исключить его страстное желание воздать дань покойному разрушителю социалистического лагеря? Ну во-первых, Виктор Орбан остается чуть не единственным политиком из натовских стран, который сумел сохранить с Кремлем ровные и уважительные отношений. Недаром последние визиты в Европу Владимир Путин наносил именно в Венгрию. Орбан неоднократно высказывался о неэффективности антироссийских санкций, предвещал крах венгерской экономики в случае разрыва экономических отношений с Россией. И выторговывал для своей страны небольшие исключения из принятых Евросоюзом рестрикций.

При этом он осуждает и возращение Крыма в состав России, и проведение нынешней спецоперации. Парадоксально выступает на словах за территориальную целостность Украины, сочетая такую позицию с раздражающей Киев политикой поддержки венгров Закарпатья и с широкой раздачей венгерских паспортов.

Так что Орбан — политик явно не пророссийский, но до мозга костей прагматичный, по мере сил патриотичный, пытающийся и ныне сохранить некоторую субъектность в международных делах. Во всяком случае, он тот, кого в Москве готовы слушать и воспринимать всерьез. Мог ли он привести в своем кейсе некие предложения по урегулированию украинского кризиса? Естественно, этого нельзя исключить. Иначе трудно рационально оправдать его приезд на похороны мало знакомого ему политика. Тем более что в последнее время о целесообразности таких переговоров как-то очень синхронно заговорили и канцлер Германии Олаф Шольц, и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако вряд ли привилегированными собеседниками Москвы могли выступить лидеры стран, активно снабжающих летальным оружием украинских бойцов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с Горбачевым в Москве

Другое дело — Виктор Орбан. Мы же помним, как в апреле к нам нагрянул канцлер Австрии Карл Нехаммер. Представитель нейтральной страны явно был делегирован коллективным Западом для представления Владимиру Путину некоего ультиматума, в котором, в частности, шла речь о будущих разнообразных санкциях. Тот демарш большого эффекта не дал. И, вероятно, теперь пришла очередь лидера еще одного осколка Австро-Венгрии.

Сам Орбан, кстати, отмечал, что переговоры о таком урегулировании вокруг Украины должны напрямую вести Россия и США. Что же, подождем, скоро неизбежно и тайное в дипломатии станет явным.