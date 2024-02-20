Тайные тюрьмы, пыточные, трупы вээсушников: что скрывают руины Авдеевки

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Россия будет расследовать деятельность тайных тюрем СБУ, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Что известно о тюрьмах и пыточных в Авдеевке, что происходило в городе после начала СВО и почему улицы города усыпаны телами?

Что известно о пыточных в Авдеевке

У России есть предварительная информация о том, что в Авдеевке действовали тайные тюрьмы киевских спецслужб и нацбатов, заявил Мирошник.

«Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки», — сообщил посол.

Кроме того, есть информация о том, что в Авдеевке находятся тайные захоронения людей, погибших в ходе пыток. Ведется сбор данных. Мирошник отметил, что на первом этапе следствие будет опираться на показания людей, вышедших из города; непосредственный осмотр мест преступлений станет возможен только по мере разминирования.

Что происходило в Авдеевке после начала СВО

Авдеевка находилась под контролем ВСУ с 2014 года, когда после нескольких месяцев боев силы ополчения ДНР вынуждены были оставить ее.

После начала специальной военной операции Авдеевка стала одной из основных целей российских войск. Как отмечает РИАМО, ожесточенные бои вокруг города шли много месяцев. Как пишет ТАСС, с началом 2024 года российским войскам удалось создать «клещи» вокруг Авдеевки и взять под огневой контроль все пути подвоза боеприпасов ВСУ.

17 февраля 2024 года российские войска взяли Авдеевку.

«Картина уже привычная по многим освобожденным городам — это баррикады, стоят противотанковые „ежи“, улицы города. Очень хорошо видно, что цена украинских заявлений о том, что они не используют застройку и дома в качестве объектов обороны, примерно равна нулю», — рассказал военкор «Известий» Дмитрий Астрахань.

Он показал, что Храм Марии Магдалины в Авдеевке практически не пострадал в ходе боевых действий.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Что говорят беженцы из Авдеевки

Сообщалось, что в освобожденной Авдеевке осталось около 200 мирных жителей. ВС РФ уже начали оказывать им гуманитарную помощь. В Минобороны РФ отметили, что жители города радуются российским войскам.

Многие из них предпочли при первой возможности эвакуироваться из города на российскую территорию. Беженец Максим Чмырь рассказал ТАСС, что при переходе к русским ему пришлось прятаться от обстрелов ВСУ. По его словам, «они всегда накрывают тех, кто пытается уйти на российскую сторону».

Пожилая жительница Нина Юдина рассказала телеканалу «Юнион», что местные жители боялись топить печи днем: ВСУ могли нанести удар по жилому очагу. Российские военные помогли ей с сыновьями эвакуироваться.

Беженец Петр Журавлев рассказал журналистам, что много раз отказывался от эвакуации вглубь Украины. «Но я дождался своих и прибыл туда, куда надо», — заявил он журналистам.

Сколько военнослужащих ВСУ погибло в Авдеевке

Российскими силами, которые завершили разгром укрепрайона ВСУ в Авдеевке, командовал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Президент Путин направил ему поздравительную телеграмму в связи с освобождением города. По данным Минобороны, только за 17 февраля украинские войска в городе потеряли более 1500 человек. В то же время украинское командование заявило, что военные «вышли из города на заранее определенные позиции».

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», «Херсонка.ру» и ряд других показали, что на улицах Авдеевки остается большое количество трупов украинских военнослужащих. Они были брошены ВСУ при отступлении.

Военнослужащий 110-й бригады ВСУ Виктор Беляк опубликовал в соцсети пост, в котором в подробностях рассказал о попытках выйти из укрепрайона «Зенит». По его словам, попыток выхода было две. В ходе первой, 14 февраля, украинские военные были уничтожены ВС РФ.

«Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами. Я не остался ждать эвакуации. Возглавил группу и бросился в неизвестность. Накрыли. Потерял группу. Но в конце концов добрался до точки. Если первые группы погибали, столкнувшись с противником, то последующие повели немного в обход. Это и позволило тем, кому повезло, выйти. Эвакуация не приехала. Последняя группа покинула бункер. А этот диалог по рации ранил нас до глубины души. Раненый: „А что, эвакуации не будет?“ Командир: „Нет, не будет, бросайте раненых и все сожгите“. Он не знал, что говорит с раненым», — рассказал уцелевший Беляк.

18 февраля Минобороны РФ сообщило, что всего за сутки ВСУ потеряли более 1,5 тысячи человек.

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