Тайны архива Ватикана стали достоянием общественности Префект архива Ватикана уличил папу Бенедикта XV в расточительстве

Фото: MASSIMILIANO MIGLIORATO/CPP/Global Look Press

Архиепископ Серджио Пагано, 45 лет служивший префектом Апостольского архива Ватикана, рассказал, что хранилище церковных документов представляет собой двухэтажный несгораемый железобетонный бункер, в котором размещены стеллажи общей протяженностью 85 км. По его словам, которые приводит Associated Press, там можно найти малоизвестные и закулисные подробности об отношениях Ватикана с внешним миром за последние 12 веков, в частности историю Бенедикта XV, который фактически оставил церковь без денег.

После смерти папы Бенедикта XV камерленго — кардинал, отвечающий за папскую казну и счета — подошел к его сейфу и обнаружил, что он буквально пуст. Там не было ни бумаг, ни банкнот, ни монет, — приводит агентство слова Пагано.

Он признал, что Бенедикт не был особо ответственным в финансовом отношении и оставил Ватикан с дырой в бюджете.

Архиепископ не обошел стороной и нашумевшую историю с папой Пием XII, который занимал пост во время Второй мировой войны и не высказывался публично о преступлениях нацистов. По словам Пагано, Ватикан долгое время прикрывал Пия и оправдывал его политику страхом возмездия со стороны Германии.

Ранее папа римский Франциск предположил, что в продолжении боевых действий на Украине заинтересованы торговцы оружием. До этого он написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем послании понтифик выразил желание помочь «его страдающему народу» и подтвердил готовность сделать все, чтобы «положить конец этой трагедии».