Таинственный самолет оставил странные знаки в небе над Варшавой Необычный самолет несколько часов летал зигзагами в небе над Варшавой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Небольшой совершил полет над Варшавой и «нарисовал» в небе «загадочные знаки», сообщает Gazeta.pl со ссылкой на ресурс Flightradar 24. Борт поднялся в воздух в воскресенье с аэропорта «Варшава/Модлин» и «рисовал» в небе зигзаги в течение четырех часов.

После полудня самолет совершил подобный двухчасовой полет. Вероятно, борт занимался аэрофотосъемкой польской столицы и сбором пространственных данных. В2022 году самолет уже летал над Варшавой с аналогичной целью. Но тогда власти города предупреждали о полете, в этот раз уведомлений не публиковалось. Несколько лет назад похожие полеты совершались над другими польскими городами, в том числе над Краковом и Гданьском.