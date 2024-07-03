Таинственное исчезновение замурованного в скалу меча потрясло Францию Во Франции украли замурованный в скалу легендарный меч Дюрандаль

Фото: CC BY-SA 3.0 / Patrick Clenet / Rocam durandal

Меч Дюрандаль в скале французской деревни Рокамадур

Неизвестным удалось вынуть из скалы во Франции легендарный меч Дюрандаль. Он был замурован на высоте 10 метров и, по преданию, принадлежал одному из самых доблестных рыцарей в истории французского эпоса Роланду. Преступление в святилище города Лота было совершено 22 июня, сообщает La Depache.

Мэр города Доминик Ленфант заявил, что опечален происшествием, так как меч Дюрандаль на протяжении веков был частью Рокамадура. Он также рассказал, что формально меч считается собственностью государства. Его выковали специально для нанесения несмертельных ранений. Его длина составляет порядка 80 см.

Рокамадур чувствует себя лишенным частички себя, даже если это легенда. Судьбы нашей деревни и этот меч связаны, — заявил мэр.

Издание сообщает, что меч Дюрандаль стал таким же знаменитым, как и меч короля Артура Экскалибур. Согласно мифу, Карл Великий получил его от ангела и передал племяннику Роланду. Во время битвы при Ронсевале умирающий рыцарь не хотел, чтобы он достался врагам и подбросил его в воздух. По преданию, меч врезался в скалу Рокамадура, пролетев несколько сотен километров.

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