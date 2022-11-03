Tagesspiegel: Германия очутилась «у позорного столба» Европы из-за Украины Tagesspiegel: Берлин оказался «у позорного столба» Европы из-за малых объёмов военной помощи Киеву

Фото: Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

Малые объёмы военной помощи Украине и шаги Германии по борьбе с кризисом внутри страны из-за нехватки газа вызвали негодование со стороны европейских союзников, в результате чего Берлин оказался «у позорного столба» в Евросоюзе, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию аналитика Кристофа фон Маршала в издании Der Tagesspiegel. Как отмечается в публикации, отказ Германии поставлять Украине боевые танки Leopard вызвал раздражение у коалиции стран Евросоюза, которые предложили ФРГ выполнить эту задачу в одиночку.

Германия считает себя проевропейской державой, однако позиция Берлина по многим вопросам раздражает Европу, — написал автор публикации.

Усугубляет положение ФРГ её единоличный план по заполнению газовых хранилищ, пишет колумнист. В частности, в Италии подвергли критике попытки немецких властей сдержать рост цен на энергоресурсы.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил недовольство тому факту, что «Берлин инвестирует сто миллиардов евро в закупку импортной военной техники из США, а не в совместные европейские проекты», говорится в публикации.

31 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали сообщила, что Евросоюз выделил с начала специальной военной операции России на Украине в общей сложности €3,1 млрд из Европейского фонда мира на поставки оружия Киеву. Она добавила, что «вопрос выделения конкретных видов вооружений — это вопрос к конкретным странам — членам ЕС».

До этого стало известно, что Украина недовольна качеством поставляемого Германией вооружения. По словам обозревателей Military Watch, предоставленное Берлином оружие начинает показывать признаки сильного износа уже после нескольких недель эксплуатации.