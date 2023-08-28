В Еврокомиссии назвали условие отмены санкций против Пригожина ЕК может снять санкции с Пригожина, если его смерть «достоверно подтвердится»

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Еврокомиссия может исключить из санкционного списка связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в случае, если его смерть «достоверно подтвердится», сообщили изданию Daily Storm в пресс-службе ЕК. В Еврокомиссии подчеркнули, что пристально следят за развитием ситуации.

Мы пристально следим за развитием событий, касающихся сообщений о смерти господина Пригожина и другого включенного в санкционный список лидера «Вагнера» [Дмитрий Уткин]. До получения достоверного подтверждения их смерти Европейский совет проанализирует ситуацию и в надлежащее время внесет необходимые обновления, — сказали в пресс-службе ЕК.

В Еврокомиссии объяснили, что, как правило, с умерших лиц снимаются ранее наложенные санкции, как только их смерть достоверно подтверждается. Европейский совет анализирует ситуацию и вносит коррективы в установленные сроки.

Недавно Следственный комитет России подтвердил гибель бизнесмена Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что молекулярно-генетическая экспертиза доказала, что личности десяти погибших соответствуют списку всех тех, кто был на борту.

Самолет предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо него на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители бизнесмена.