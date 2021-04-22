Сжигаем мосты: в посольствах России и Чехии останется по пять дипломатов

Отношения России и Чехии продолжают идти по спирали обострения. Чешский МИД предъявил РФ требование вернуть высланных из Москвы дипломатов на свои посты. Москва эту просьбу предсказуемо не удовлетворила, после чего 22 апреля Прага заявила, что до конца мая сократит штат посольства России до пяти человек. Таким образом, работа обоих представительств окажется практически парализована. NEWS.ru разбирался, чего хочет добиться Прага и почему ей выгодно обострение именно сейчас.

Реакция Москвы на высылку 18 российских дипломатов обескуражила Прагу. Это признал премьер-министр страны Андрей Бабиш, с заявления которого и начался нынешний виток эскалации отношений. Дело в том, что число сотрудников российского посольства в Праге гораздо больше, чем штат чешского диппредставительства в России. И если Москва лишилась лишь части персонала, то Прага вместе с 20 дипломатами, высланными Россией в качестве ответного шага, фактически потеряла всё посольство — в столице РФ остались лишь пять её дипработников.

Глава МИД Чехии Ян Гамачек потребовал от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов под угрозой дальнейшего обострения отношений. Позже он пояснил, что Чехия может добиться высылки около 60 российских дипработников, причём не только со своей территории, но и из других стран ЕС. Пока же было объявлено о высылке 22 дипломатов и 48 техслужащих российского посольства в Праге.

С необходимостью жёсткого ответа России согласился и сенат Чехии, который 21 апреля принял резолюцию с призывом разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, а также сократить персонал российского посольства до одного человека. Атаку на склад боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в которой обвиняются российские спецслужбы, законодательный орган назвал «актом государственного терроризма». Сенат считает, что подрыв склада следует расценивать как агрессию против всего Евросоюза.

При этом премьер-министр Андрей Бабиш ранее выступил с противоречащим данному утверждению заявлением.

Речь не шла об акте государственного терроризма, — подчеркнул Бабиш. — Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием. Я хотел рассекретить документы об этом инциденте. Но расследование продолжается.

Противоречия в заявлениях премьер-министра и сената можно объяснить тем, что законодательный орган фактически находится в оппозиции правительству. В сенате заседают всего пять депутатов от партии Андрея Бабиша ANO. Находясь по другую сторону баррикад, большая часть сенаторов заинтересована в обострении ситуации, в том числе предъявляя претензии самому Бабишу. Премьер-министр решил рассекретить часть доклада чешской контрразведки BIS об инциденте во Врбетице, но сам документ до сих пор не обнародован. Общественности остаётся судить о его содержании только по словам самого премьера и членов его кабинета. Поэтому сенат требует в том числе публикации тех частей доклада, раскрытие которых не угрожает национальной безопасности.

Krokodyl/wikimedia.org

Сложно предположить, чем руководствовался Бабиш, принимая решение о рассекречивании доклада. Не исключено, что оно связано с предстоящими в октябре парламентскими выборами в Чехии. В преддверии ключевой даты позиции премьер-министра, пришедшего к власти в 2017 году, выглядят неустойчивыми. В 2018 году в стране разразились многотысячные протесты против Бабиша, поводом к которым стали обвинения в коррупции. Глава правительства их пережил, но репутация продажного олигарха с тех пор преследует его по пятам. А переключение общественного внимания с внутренних проблем на внешнюю угрозу — классический предвыборный трюк политиков, активно используемый не только представителями Евросоюза.

После ответной реакции Москвы события, впрочем, приняли оборот, который Бабиш мог и не планировать. Будучи крупным бизнесменом, премьер-министр не может не понимать, что обострение политических отношений неизбежно скажется на экономических. Об этом в разговоре с NEWS.ru напомнила старший научный сотрудник Сектора исследований Европейского Союза ИМЭМО РАН Анна Четверикова.

Обострение политической обстановки влияет и на экономические отношения. А если посмотреть, что происходило в российско-чешских торговых отношениях в последние годы, то они и до сегодняшнего обострения, к сожалению, шли на убыль. Пандемия в 2020 году сильно ударила по импорту Чехии из России — падение было одним из худших в странах «вишеградской четвёрки». То же самое можно сказать про экспорт. Практика предыдущих кризисных ситуаций показывает, что экономические акторы пытаются найти пути к улучшению отношений, выходят на региональный уровень, стараются договариваться: чешские компании в целом заинтересованы в российском рынке. Но что произойдёт в текущей ситуации, прогнозировать сложно, поскольку здесь сложились два фактора — ухудшение политической обстановки и экономические последствия пандемии. В любом случае я бы не воспринимала будущее наших отношений чрезмерно оптимистично. Анна Четверикова старший научный сотрудник Сектора исследований Европейского Союза ИМЭМО РАН старший научный сотрудник Сектора исследований Европейского Союза ИМЭМО РАН