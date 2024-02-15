Сюжет о подготовке покушения на Макрона в Киеве назвали фейком France 24 опроверг выход в эфир сюжета о подготовке покушения на Макрона в Киеве

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Сюжет о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время планируемого визита в Киев на этой неделе никогда не был показан в эфире, сообщила пресс-служба телеканала France 24. Представители СМИ назвали фейком эту информацию.

Речь идет о распространившемся в социальных сетях видео якобы эфира France 24, в котором ведущий повествовал о готовящемся покушении на французского лидера. Пресс-служба уточнила, что планирует показать отрывок в качестве примера манипуляции информацией.

В СМИ признали, что ведущий, фигурирующий в видео, и правда работает на телеканале. Однако отрывок про подготовку покушения является продуктом, сфабрикованным искусственным интеллектом.

Ранее стало известно, что президент Франции отменил запланированный на февраль визит на Украину. По данным иностранной прессы, решение было принято из соображений безопасности. Также, по информации СМИ, узнав о переменах в планах Макрона, ряд украинских дипломатов «упали со стульев».

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Макрон мог отменить свою поездку в Киев из-за нежелания отвечать на неудобные вопросы касательно финансирования и поставки большего количества оружия на Украину. По его словам, французский лидер принял такое решение на фоне внутренних проблем государства.