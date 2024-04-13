Сырский выдал реальное положение дел в ВСУ РИАН: Сырский признал неподчинение и дезертирство солдат ВСУ

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Александр Сырский

Солдаты Вооруженных сил Украины отказываются выполнять приказы, дезертируют и угрожают командирам, указано в приказе, который есть в распоряжении РИА Новости, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В документе отмечается, что украинские военнослужащие регулярно совершают военные уголовные правонарушения.

С целью решения проблемного вопроса касаемо предотвращения совершения военнослужащими ВСУ военных уголовных правонарушений необходимо внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ, военнослужащих военной службы правопорядка в ВСУ совместно с представителями правоохранительных органов касаемо предотвращения совершения уголовных преступлений, — говорится в приказе.

Среди правонарушений, которые совершают украинские военные, Сырский назвал дезертирство, неподчинение, угрозы и насилие в отношении командиров, уклонение от службы и самовольное оставление военных частей и поля боя. В документе указано, что такие проступки требуют немедленной реакции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался против амнистии для дезертиров. Он припомнил случай, когда из-за бегства с позиций одного из подразделений в плен попало множество украинских военных, оказавшихся в окружении.

Зеленский объяснил, что всего «один человек» сумел надавить на свое окружение, запугать его, и подразделение отошло. Его потом нашли, добавил украинский лидер, и заставят ответить по закону. Поэтому нельзя всех обобщенно амнистировать, подчеркнул он.