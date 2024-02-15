Сырский рассказал о потерях ВСУ из-за российских управляемых авиабомб Сырский заявил об активном применении Россией управляемых авиабомб на фронте

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Российская армия на передовых позициях использует управляемые авиабомбы, рассказал главком ВСУ Александр Сырский, передает издание Le Monde. Такие атаки наносят урон украинской армии, признался он.

Позиции ВСУ активно атакуются авиацией ВС РФ с управляемыми авиабомбами, уточнил Сырский. Кроме этого, он отметил, что по украинским военным ведется минометный и тяжелый артиллерийский огонь.

В Госдуме РФ ранее подчеркнули, что стратегия и тактика ВСУ после назначения Сырского главнокомандующим не изменились. Новый главком также опирается исключительно на помощь Запада, считает заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев. Украинское командование не будет жалеть своих солдат, стремясь продемонстрировать Западу хоть какие-то успехи и выполняя требования Вашингтона, добавил депутат.

До этого Сырский заявил, что украинская армия переходит от наступательных действий к ведению оборонительной операции. По его словам, во время обороны ВСУ будут задействовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы. Дальнейшие перспективы украинской армии напрямую зависят от поддержки Запада, однако сейчас помощи недостаточно, указал главком ВСУ.